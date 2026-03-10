Nonostante il calo del petrolio, i prezzi dei carburanti continuano a salire e questa settimana il diesel supera i 2 euro al litro. L’aumento si verifica nonostante le fluttuazioni del mercato energetico e coinvolge le principali stazioni di servizio. La variazione interessa sia le aree urbane sia quelle più periferiche, con effetti diretti sui consumatori e sui costi di trasporto.

Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa. Se lunedì il petrolio ha chiuso in brusco calo (il Brent questa mattina quotato sotto i 90 dollari) dopo le parole del presidente Usa Trump sulla “ guerra quasi finita”, sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari. Rincari che, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, si riversano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi e che da domani vedremo sui prezzi medi praticati alla pompa. Mentre si attende di capire se il governo convocherà per il pomeriggio un consiglio dei ministri con misure di emergenza, Federconsumatori chiede “interventi immediati per evitare nuove speculazioni: subito un taglio delle accise di 20 cent, scorporando, di pari passo, le accise dall’applicazione dell’Iva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti nonostante il calo del petrolio: diesel sopra i 2 euro al litro

