Secondo un rappresentante dell'Unione Nazionale Energie, le scorte di benzina e gasolio sono assicurate e i distributori non segnalano difficoltà nel rifornimento, fatta eccezione per i prezzi elevati. Per i mesi di aprile e maggio, le forniture sono considerate garantite grazie a coperture contrattuali. Tuttavia, il problema principale riguarda il carburante jet fuel, che presenta criticità specifiche.

"Non vediamo problemi per benzina e gasolio ai distributori, a parte il prezzo. Per aprile e maggio le coperture sono garantite. Dopo, il petrolio si dovrebbe trovare, anche con lo Stretto di Hormuz chiuso, e la produzione nazionale di raffinati è sufficiente a coprire la domanda. Non ci sono problemi anche per il gasolio e l'olio combustibile per le navi. Il problema è il jet fuel, perché molte raffinerie sono nel Golfo. Per aprile e maggio le coperture ci sono, dopo non si sa". Lo ha detto all'ANSA il presidente dell'Unem, l'associazione dei produttori e distributori di carburanti, Gianni Murano. "Dallo Stretto di Hormuz passa il 10% del petrolio mondiale, circa 11 milioni di barili, che per lo più vanno in Asia - spiega Murano -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unem, 'benzina a gasolio si trovano, il problema è il jet fuel'

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