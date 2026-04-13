Scia luminosa all’alba paura e stupore anche in provincia di Salerno

Da anteprima24.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba di lunedì 13 aprile, nella zona della Piana del Sele in provincia di Salerno, numerosi cittadini hanno osservato nel cielo una scia luminosa di colore rosa e rosso. La scia, molto brillante e frammentata, si è mostrata in modo rapido, attraversando il cielo in pochi secondi. La testimonianza di diversi testimoni indica che l'evento ha suscitato sorpresa e timore tra gli osservatori. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti cittadini hanno documentato una scia rosa?rossa, frammentata e molto luminosa, che ha attraversato il cielo in pochi secondi. Non è mancato stupore, spavento anche alla luce del contesto internazionale. C’è chi ha pensato agli ufo e chi invece anche a possibili razzi militari. Secondo AstronomiItaly, l’ipotesi più coerente con le immagini è il rientro in atmosfera di un detrito spaziale artificiale. Ogni anno circa 100 tonnellate di oggetti costruiti dall’uomo rientrano in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre: tra questi possono esserci componenti di satelliti dismessi oppure razzi vettori che, una volta esaurita la loro funzione, perdono progressivamente quota fino a disintegrarsi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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