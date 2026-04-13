Scia luminosa all’alba paura e stupore anche in provincia di Salerno

All'alba di lunedì 13 aprile, nella zona della Piana del Sele in provincia di Salerno, numerosi cittadini hanno osservato nel cielo una scia luminosa di colore rosa e rosso. La scia, molto brillante e frammentata, si è mostrata in modo rapido, attraversando il cielo in pochi secondi. La testimonianza di diversi testimoni indica che l'evento ha suscitato sorpresa e timore tra gli osservatori. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti cittadini hanno documentato una scia rosa?rossa, frammentata e molto luminosa, che ha attraversato il cielo in pochi secondi. Non è mancato stupore, spavento anche alla luce del contesto internazionale. C’è chi ha pensato agli ufo e chi invece anche a possibili razzi militari. Secondo AstronomiItaly, l’ipotesi più coerente con le immagini è il rientro in atmosfera di un detrito spaziale artificiale. Ogni anno circa 100 tonnellate di oggetti costruiti dall’uomo rientrano in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre: tra questi possono esserci componenti di satelliti dismessi oppure razzi vettori che, una volta esaurita la loro funzione, perdono progressivamente quota fino a disintegrarsi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche in provincia di Salerno Un "bolide" illumina l'alba: spettacolo raro in provincia di SalernoUn fenomeno raro e spettacolare ha catturato l’attenzione di molti cittadini nelle prime ore del mattino: intorno alle 5:44, un grosso presunto... Scia luminosa attraversa i cieli del Foggiano: le immagini videoQuesta mattina, lunedì 13 aprile, sui cieli del Sud Italia - Campania, Puglia e Basilicata - anche in provincia di Foggia, i più mattinieri, poco...