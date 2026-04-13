All’alba, diverse persone in provincia di Benevento e nelle aree vicine alla Puglia hanno osservato nel cielo una scia luminosa di colore rosa-rossa. La traccia, molto intensa, si è manifestata in modo frammentato e di breve durata, suscitando sorpresa e timore tra gli spettatori. Numerosi testimoni hanno ripreso la scena, che si è svolta in pochi secondi, generando reazioni di stupore tra la popolazione locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche in provincia di Benevento, in particolare verso la Puglia, alle prime luci dell’alba molti cittadini hanno documentato una scia rosa?rossa, frammentata e molto luminosa, che ha attraversato il cielo in pochi secondi. Non è mancato stupore, spavento anche alla luce del contesto internazionale. C’è chi ha pensato agli ufo e chi invece anche a possibili razzi militari. Secondo AstronomiItaly, l’ipotesi più coerente con le immagini è il rientro in atmosfera di un detrito spaziale artificiale. Ogni anno circa 100 tonnellate di oggetti costruiti dall’uomo rientrano in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre: tra questi possono esserci componenti di satelliti dismessi oppure razzi vettori che, una volta esaurita la loro funzione, perdono progressivamente quota fino a disintegrarsi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche nel beneventano

Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche in provincia di SalernoTempo di lettura: 2 minutiAnche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti...

Boato e lunga scia luminosa nel cielo: cosa sappiamo sull'avvistamento a Napoli e in CampaniaUno spettacolo che lascia senza fiato nei cieli di Napoli, Campania e vari parti del Sud Italia.