Hugging Day fra calore umano e robot il potere terapeutico dell’abbraccio

L’Hugging Day, celebrato il 21 gennaio in diversi Paesi, mette in evidenza il valore terapeutico degli abbracci. La scienza ha dimostrato come questo gesto semplice possa favorire il benessere emotivo e fisico, anche in un mondo sempre più digitale e tecnologico. Un momento di condivisione che, tra calore umano e innovazione, conferma l’importanza di un contatto autentico per il nostro equilibrio.

(Adnkronos) – Il calore di un abbraccio può essere terapeutico. Parola di scienza. A esplorare il potere 'termico' di questo contatto fisico celebrato da una giornata dedicata – l'Hugging Day, che ricorre domani 21 gennaio in diversi Paesi del mondo, Italia compresa – è stato di recente uno studio condotto tra l'altro da ricercatori tricolore e pubblicato sulla rivista 'Trends in Cognitive Sciences'. L'abbraccio, entrava nel merito una delle autrici, Laura Crucianelli, docente di Psicologia alla Queen Mary University di Londra, "ci ricorda che siamo connessi, apprezzati, parte di un mondo sociale.

