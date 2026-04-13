Una nave ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dall’inizio delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti alle petroliere con legami all’Iran. La portacontainer, partita dall’India e diretta verso Dubai, rappresenta il primo transito identificato dopo l’entrata in vigore delle sanzioni. La BBC ha confermato l’evento, che si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione.

La Bbc riferisce di aver identificato quella che sembra essere la prima nave ad attraversare lo Stretto di Hormuz da quando gli Usa hanno imposto un blocco alle petroliere legate all’Iran e ai porti iraniani. Secondo i dati di tracciamento navale di MarineTraffic, la portacontainer Paya Lebar è diretta a Dubai, negli Emirati, dopo essere partita dall’India. Un’altra nave, la petroliera Rich Starry, ha invertito la rotta durante l’avvicinamento allo Stretto, come mostra MarineTraffic. Non è chiaro se la nave, soggetta a sanzioni statunitensi, stesse tentando di attraversare lo stretto per poi uscire attraverso il Golfo dell’Oman....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prima nave attraversa Hormuz dall'inizio del blocco Usa: è una portacontainer partita dall’India e diretta a Dubai

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Novecento di Alessandro Baricco Una nave gli fece Prima da culla Poi da casa L'oceano Fu il suo mondo Novecento Il suo nome E dietro Quel pianoforte Fu il migliore - facebook.com facebook

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