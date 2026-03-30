Gemelli fanno sesso con la stessa donna a 4 giorni di distanza | nessuno sa chi è il padre si va in tribunale

Una donna ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici in un intervallo di quattro giorni. I test del DNA condotti sul bambino non hanno consentito di determinare con certezza quale dei due fratelli sia il padre. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale, con il tribunale che dovrà valutare le prove a disposizione.

Una donna ha fatto sesso con due gemelli identici a soli quattro giorni di distanza. Ora è impossibile stabilire chi sia il padre del bambino: i test del DNA non distinguono i due fratelli. La Corte d’Appello di Londra ha ammesso che la paternità è “binaria” – uno dei due, ma non si sa quale. Per ora il gemello registrato sul certificato di nascita ha perso la responsabilità genitoriale, ma la storia continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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