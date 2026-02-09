Chi sarà il tracciatore dello slalom della combinata maschile? Tecnico di una squadra di seconda fascia

Bernd Brunner sarà il tracciatore dello slalom per la combinata maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È un tecnico tedesco che lavora con una squadra di seconda fascia. La sua scelta ha sorpreso alcuni, considerando l’importanza della gara, ma alla fine è stato deciso di affidargli il compito. Ora si aspetta di vedere come si muoveranno i qualificati sulla pista tracciata da lui.

Sarà il tedesco Bernd Brunner a tracciare lo slalom valido per la combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il classe 1971 vanta una lunghissima esperienza in campo internazionale e avrà il compito di posizionare le porte sulla pista Stelvio di Bormio in vista della gara che andrà in scena alle ore 14.00 nella località valtellinese. Si tratta nei fatti di un tracciatore neutrale: c'è soltanto una coppia teutonica in gara, ma Simon Jocher e Linus Strasser occupano la decima posizione con un ritardo di 1.33 da Giovanni Franzoni e Alex Vinater e di 1.05 dalla terza piazza occupata dagli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, dunque non dovrebbero essere un fattore per le medaglie.

