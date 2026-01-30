Perché la prova maschile a Crans Montana è stata posticipata? Il nuovo programma dopo una cancellazione

La discesa libera maschile di Crans Montana è stata rinviata di un’ora rispetto al programma iniziale. La prima prova cronometrata, prevista per le 12, non si svolge più in orario. La decisione è stata presa all’ultimo momento, senza spiegazioni ufficiali, lasciando gli atleti e gli spettatori in attesa.

La prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Crans Montana è stata rinviata di un’ora: il programma originario prevedeva il via alle ore 12.00, ma a causa di lavori in pista si è reso necessario il posticipo alle ore 13.00. Le condizioni meteo nella località svizzera non sono delle migliori, tanto che la discesa libera femminile è stata cancellata: su sei atlete presentatesi al cancelletto di partenza, ben tre sono cadute (l’ultima è stata Lindsey Vonn) e si è così deciso di interrompere l’evento. Staremo a vedere se nel giro di sessanta minuti ci sarà un miglioramento delle condizioni e se gli uomini riusciranno a cimentarsi in questo primo test sulle nevi elvetiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana.

Questa mattina a Crans Montana si sono aperte le gare di sci alpino, con la discesa femminile e la prima prova maschile.

