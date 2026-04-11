Le autorità di San Francisco hanno arrestato un giovane di 20 anni dopo che aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro il cancello della residenza di un dirigente di una società tecnologica. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Russian Hill, e l’uomo è stato fermato poco dopo l’accaduto. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Un ventenne è stato arrestato dalle autorità di San Francisco dopo aver lanciato una bottiglia incendiaria contro il cancello esterno della residenza di Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI, nel quartiere di Russian Hill. L’episodio, avvenuto intorno alle 3:45 del mattino, ha causato fiamme che sono state domate dai residenti prima dell’intervento dei vigili del fuoco, limitando i danni alla struttura esterna senza colpire l’edificio principale. Il sospettato non è stato fermato immediatamente dopo l’attacco alla proprietà privata. La polizia ha dovuto condurre una seconda operazione nel distretto di Mission Bay, dove ha individuato e messo in custodia il giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco con molotov alla casa di Sam Altman: arrestato il sospetto

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San Francisco police arrest suspect after Molotov attack near OpenAI CEO home | NewsX World