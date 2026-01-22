Il vaccino contro il Fuoco di Sant'Antonio può rallentare l'invecchiamento biologico | com'è possibile

Un recente studio ha evidenziato come il vaccino contro l'Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, possa contribuire a rallentare alcuni aspetti dell'invecchiamento biologico. I partecipanti vaccinati hanno ottenuto miglioramenti in sette parametri diversi, suggerendo un possibile ruolo del vaccino oltre la prevenzione delle malattie. Questi risultati aprono nuove riflessioni sull'impatto dei vaccini sulla longevità e la salute in età avanzata.

In un nuovo studio il vaccino contro l'Herpes zoster è stato collegato a un rallentamento dell'invecchiamento biologico: i partecipanti vaccinati hanno mostrato risultati migliori in sette parametri.

