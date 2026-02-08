Sassuolo adotta i box per nascondere i bidoni dei rifiuti in centro storico

A Sassuolo sono arrivati i box per nascondere i bidoni dei rifiuti in centro storico. L’amministrazione ha deciso di installarli per migliorare l’aspetto della zona e rendere più ordinato il quartiere. L’obiettivo è che il centro diventi un biglietto da visita più accogliente, senza discariche a vista o elementi di disordine. Nei prossimi giorni, i lavori continueranno per completare il progetto.

"Il nostro impegno è chiaro: vogliamo un centro storico che sia il vero biglietto da visita di Sassuolo, un luogo in cui la bellezza dei palazzi e delle piazze non sia offuscata da elementi di disordine". Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, annuncia un nuovo pacchetto di.

