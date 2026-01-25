Paolina festeggia il secolo di vita gli auguri dei famigliari e della città
Paolina Cavenago, nota come Vanda, ha compiuto 100 anni. La famiglia, rappresentata dalla nipote Chiara e dalla nuora Claudia, insieme all’assessora Angelica Sansavini, hanno reso speciale questa ricorrenza. Il Comune di Forlì ha inviato i propri auguri, riconoscendo il valore di questa significativa tappa di vita. Un momento di celebrazione semplice e rispettoso, che sottolinea l’importanza della memoria e della comunità.
Insieme al marito Giacomino aprì in corso della Repubblica, a fine anni '60, la prima rosticceria forlivese che ne porta tutt'oggi il loro nome Dal coltello in corso Mazzini al locale aperto oltre l'orario: controlli straordinari in centro, scatta anche un arresto Parata di vip per dare inizio al 2026: Nek festeggia il compleanno, Matano e Nancy Brilli scelgono il benessere dei fanghi L'uomo che ha messo i forlivesi in tuta: "Sono stato il primo in Italia a far muovere gli adulti, una vera rivoluzione culturale" .🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tommasi incontra gli agenti della polizia locale per gli auguri di Natale: «Siete il miglior biglietto da visita della città»Il 17 dicembre, al comando della polizia locale di Verona, si è tenuta la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi.
Leggi anche: Andrea Agnelli festeggia il 50esimo compleanno, gli auguri della Juve e i tifosi scatenati nei commenti: «Torna adesso» – FOTO
Argomenti discussi: Un secolo di vita: i cent’anni di Anastasia Paolina Andreatta.
Vita Consacrata: Paolini, un secolo fa l’arrivo a Roma. Ieri celebrazione eucaristica e domani un convegnoLa famiglia paolina celebra i primi 100 anni di presenza a Roma. Il 15 gennaio 1926 i paolini giungevano a Roma con il beato Timoteo Giaccardo e alcuni ragazzi. Dopo pochi giorni arrivavano anche le F ... agensir.it
In questi giorni il Santuario di santa Paolina festeggia il 20 ^ anniversario della sua inaugurazione - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.