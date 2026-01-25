Paolina festeggia il secolo di vita gli auguri dei famigliari e della città

Paolina Cavenago, nota come Vanda, ha compiuto 100 anni. La famiglia, rappresentata dalla nipote Chiara e dalla nuora Claudia, insieme all’assessora Angelica Sansavini, hanno reso speciale questa ricorrenza. Il Comune di Forlì ha inviato i propri auguri, riconoscendo il valore di questa significativa tappa di vita. Un momento di celebrazione semplice e rispettoso, che sottolinea l’importanza della memoria e della comunità.

