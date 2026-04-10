© Instagram @unpostoalsolerai3 Dopo la sciagurata Pasquetta, il seminterrato dove vivono Rossella e Nunzio è inagibile. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, i due fidanzati sono costretti a cercare un posto dove stare finché i lavori di riparazione non saranno terminati. Alla fine, Rossella decide di accettare l’ospitalità dei genitori Michele e Silvia, ma Nunzio è contrario e si prepara ad affrontare una nottata da incubo pur di non stare dai suoceri. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsi da Silvia e Michele

Un posto al sole, le anticipazioni del 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsiTorna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Rossella e Nunzio se ne devono andareSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al...

Temi più discussi: Un posto al sole, le trame dal 30 marzo al 3 aprile 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici); Un Posto al Sole anticipazioni 6-10 aprile: festa nel caos, Cristina fugge e Ferri è disperato; Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 aprile.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: cosa nasconde il padre delle gemelle?Cosa nasconde Maurizio, il padre delle gemelle? News puntate Un posto al sole in onda dal 13 al 17 aprile su Rai Tre. Trame complete Upas. superguidatv.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 13 al 17 aprile: Stefano esce allo scoperto e sono guaiLa presenza di Stefano inizia ad impattare anche la vita di chi si trova vicino a Greta, sebbene la donna appaia più che mai intenzionata a chiudere questa relazione. Le anticipazioni ... ilmattino.it

«Il nono posto mi ricorda Mia Martini con “Almeno tu nell’universo” e poi io non sono competitiva, mi sono preoccupata quando mi dicevano che ero favorita» - facebook.com facebook

Chi è Daniela Cameroni, la nuova assessora regionale che prende il posto di Elena Chiorino. A Marrone la delega al lavoro x.com