Umbria | immigrazione giovane e al femminile per contrastare l’inverno demografico

In Umbria, la popolazione migrante rappresenta il 53,4% di donne, il dato più alto in Italia. La presenza di giovani stranieri è ormai consolidata e si distingue per la composizione prevalentemente femminile. Questa comunità contribuisce a invertire le tendenze demografiche della regione, che negli ultimi anni si è mostrata sempre più anziana. La presenza migrante si inserisce nel quadro di una regione che cerca nuove dinamiche demografiche.

L’Umbria è sempre più vecchia, ma trova una nuova linfa nella comunità straniera. Una presenza ormai stabile, giovane e al femminile, che con il 53,4% di donne sulla popolazione migrante rappresenta il dato più alto dell’intero panorama nazionale. Sono questi i numeri principali emersi questa mattina durante la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025. I dati fotografano una realtà in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Mentre la popolazione umbra complessiva registra un calo dell'1,3%, i residenti stranieri hanno visto un incremento del 2,3%, attestandosi a quota 90.587, pari al 10,6% degli abitanti. Un dato che sale al 17,5% se si considera l’incidenza dei minori, segno di un radicamento profondo e di un futuro che è già presente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Più giovani e donne al lavoro, la vera “cura” contro l’inverno demografico in ItaliaRoma, 12 dicembre 2025 – L’Italia sta entrando nella fase più delicata della transizione demografica: la popolazione in età da lavoro si restringe e,...

Bastia Umbria, photored al semaforo per contrastare i passaggi con il rosso. Ecco doveA Bastia Umbra, da lunedì 12 gennaio, sarà riattivato l’impianto photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso...

Una selezione di notizie su Umbria immigrazione giovane e al....

Temi più discussi: Servizio civile. Il nuovo bando; Perugia, follia a Fontivegge: si lancia in mezzo alla strada e prende a pugni le auto in corsa; Ecco i rinforzi per la Questura; Niccolò va in finale a Sanremo e il sindaco apre il teatro: Sosteniamolo tutti.

Stranieri 'parte strutturale' della società e dell'economia umbraLa componente straniera è ormai una parte strutturale della società e dell'economia umbra, con i cittadini con un background migratorio che sono oltre 90 mila, il 10,6% della popolazione, con una pr ... ansa.it

Immigrati in aumento in Umbria del 2,3%. Sono oltre un decimo della popolazioneAumentano gli immigrati in Umbria segnando diventando oltre un decimo della popolazione. E’ quanto emerge dal nuovo dossier statistico Immigrazione 2025, rapporto che analizza la presenza dei cittadin ... umbria24.it

#Perugia, conclusa Inaugurazione #annogiudiziario2026 #CorteConti #Umbria. Leggi i documenti tinyurl.com/4pzcyp9s x.com

USL Umbria 1 - facebook.com facebook