In Piazza Loggia è in programma l'apertura di un hotel a cinque stelle dotato di ristorante e spa di lusso. La struttura sarà chiamata Casa Fasoli, nome che richiama il marchio di gioielleria fondato nel 1853 dalla famiglia Fasoli, attiva da oltre 170 anni e ora alla quinta generazione. La famiglia ha comunicato ufficialmente il progetto, che si inserisce nel centro della città.

Il claim è di sicuro effetto: "Casa Fasoli, un nuovo diamante nel cuore di Brescia". Lo rende noto la famiglia Fasoli, i proprietari dell'omonimo brand di gioielleria le cui origini si perdono al 1853, attivo da più di 170 anni e oggi alla quinta generazione, dietro il bancone e non solo: oltre alla storica sede di Brescia, inaugurata negli anni '30 in Piazza Loggia, il gruppo ha aperto negozi anche a Verona, Venezia e Innsbruck. Ora è in arrivo un nuovo e inedito progetto. "Casa Fasoli sarà il primo hotel Five Stars Luxury di Brescia, un luogo unico che unirà business, arte e leisure, situato nel cuore del centro storico della città, in Piazza della Loggia proprio sopra la storica gioielleria Fasoli e negli edifici adiacenti", si legge in una nota diffusa dall'azienda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - In Piazza Loggia sta per aprire un hotel a 5 stelle con ristorante e spa di lusso

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