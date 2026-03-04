Tecnica 4-7-8 il metodo di respirazione che riduce ansia e stress in meno di un minuto

La tecnica 4-7-8 è un metodo di respirazione che si basa su tre passaggi: inspirare, trattenere e espirare. Basta meno di venti secondi per completare il ciclo, che mira ad attivare il sistema nervoso parasimpatico. Questa tecnica è stata presentata come un modo rapido per ridurre ansia e stress. È stata descritta come semplice da eseguire e immediatamente efficace.

Quattro secondi per inspirare, sette per trattenere il respiro, otto per espirare. Il ciclo dura meno di venti secondi e, secondo chi l'ha ideato, funziona come un sedativo naturale per il sistema nervoso. È la tecnica 4-7-8 sviluppata da Andrew Weil, medico specializzato in medicina integrativa e molto popolare negli USA (per aver collaborato con Oprah Winfrey). Weil la descrive come "un calmante naturale per il sistema nervoso", che affonda le radici nel pranayama, la disciplina yogica del controllo del respiro. Non è difficile: si inspira dal naso contando fino a quattro, si trattiene l'aria per sette secondi e si espira dalla bocca per otto, posizionando la punta della lingua dietro i denti superiori.