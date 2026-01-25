Dal Chelsea alla Juve Stabia | che ci fa Avram Grant in Serie B

Avram Grant, noto per aver sostituito Mourinho al Chelsea e aver guidato la squadra fino alla finale di Champions, è ora in Italia, alla Juve Stabia. La sua presenza nel club è stata annunciata come supervisore delle attività sportive. Un professionista di grande esperienza internazionale, Grant porta con sé un bagaglio di competenze che potrebbe influenzare il percorso della squadra in Serie B.

Un ex Chelsea alla Juve Stabia. Avram Grant è il nuovo Head of Football Operations del club gialloblù: l’annuncio è arrivato in mattinata dopo la vittoria della squadra di Abate contro l’Entella. “Grant supervisionerà le attività sportive di Solmate – si legge nella nota ufficiale - mentre l'azienda continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e l'aumento della propria efficienza operativa. Avram porta un'esperienza calcistica senza pari, avendo allenato squadre in Europa, Regno Unito e Africa”. Il manager israeliano classe ’55 – già advisor in società con la nuova proprietà – dal 2002 al 2005 ha guidato la nazionale israeliana, nel 2007 è stato nominato da Roman Abramovich direttore sportivo del Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenzaAvram Grant, ex manager del Chelsea, è stato nominato nuovo Head of Football Operations della Juve Stabia.

Calciomercato, dal Milan alla Juve Stabia: ufficiale Zeroli

