L' Alta Fratte vuole fare la storia | ecco la finale playoff per volare in A1

L'11 aprile, poco prima delle 20, si è disputata la partita decisiva dei playoff per la promozione in A1, con l'Alta Fratte che ha ottenuto la vittoria. La squadra ha affrontato la gara con determinazione, conquistando così l'accesso alla finale e avvicinandosi a un traguardo storico. La sfida ha visto l'impegno dei giocatori e la presenza dei tifosi, che hanno seguito con entusiasmo l'evento.

L'obiettivo era ambizioso, ma sembrava un sogno difficile da realizzare. L'11 aprile poco prima delle 20 la svolta in grado di segnare la storia di una società. La Nuvolì Alta Fratte di Santa Giustina in Colle è in finale per conquistare la promozione dopo aver battuto anche in gara 2 la Futura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L'Alta Fratte domina la prima in campo neutro: finale ad un passoNonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1. Nuvolí Alta Fratte travolge Busto: Serie A1 a un solo passoLa Nuvolí Alta Fratte Padova ha conquistato un vantaggio decisivo nella corsa verso la Serie A1, battendo per 3-1 il Futura Giovani Busto Arsizio...