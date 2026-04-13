Ultimissime Juve LIVE | riscattato Openda cosa ha chiesto Spalletti alla squadra in Atalanta Juve

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie relative alla Juventus, con particolare attenzione alla partita contro l’Atalanta. Durante questa fase, il tecnico ha rivolto richieste specifiche alla squadra, mentre il giocatore Openda è stato oggetto di discussione per un suo riscatto. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato costantemente sui fatti più recenti riguardanti la squadra, offrendo un quadro completo delle novità del giorno.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 aprile 2026. Atalanta Juve, ecco cosa ha chiesto Spalletti ai calciatori nello spogliatoio per vincere la partita. La rivelazione. Ore 13.03 – Atalanta Juve, ecco cosa ha chiesto Spalletti ai calciatori nello spogliatoio per vincere la partita. La rivelazione Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: riscattato Openda, cosa ha chiesto Spalletti alla squadra in Atalanta Juve Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Yildiz, Spalletti non parlerà alla vigilia di Atalanta Juve Calciomercato Juve, Alvino fa il nome: Spalletti ha chiesto alla società questo calciatore del Napoli. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, secondo Alvino mister Spalletti ha chiesto alla società bianconera questo calciatore del Napoli.