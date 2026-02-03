Ultimissime Juve LIVE | le ultime su Yildiz Spalletti non parlerà alla vigilia di Atalanta Juve

Spalletti non parlerà alla vigilia della partita tra Atalanta e Juve. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, anche se ancora non si conoscono le ragioni. I giocatori si preparano in silenzio, concentrati sulla sfida di domani. Nel frattempo, si attende anche aggiornamenti su Yildiz, ma niente annunci ufficiali al momento. La Juventus si prepara a scendere in campo senza troppe parole, con la testa già rivolta alla partita.

In questo aggiornamento live, seguiremo le ultime novità dalla Juventus, con particolare attenzione alla conferenza stampa di Spalletti e le novità su En-Nesyri.

