Calciomercato Juve Alvino fa il nome | Spalletti ha chiesto alla società questo calciatore del Napoli Le ultimissime

Calciomercato Juve, secondo Alvino mister Spalletti ha chiesto alla società bianconera questo calciatore del Napoli. Le ultime novità. Ai microfoni di " Radio CRC ", Carlo Alvino, giornalista sempre molto vicino a ciò che accade in casa Napoli, conferma le voci di mercato che vorrebbero la Vecchia Signora su Stanislav Lobotka su richiesta di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU LOBOTKA – « Vi do una notizia certa: Luciano Spalletti vuole Stanislav Lobotka. Si tratta di un calciatore graditissimo all'allenatore. Il discorso è reale, ci sta » VOCI ANCHE SU ANGUISSA – « Ma se la Juventus fallisse la qualificazione in Champions League non avrebbe poi la liquidità necessaria per arrivare allo slovacco.