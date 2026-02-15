La scalata all’Europa Atalanta due colpi Lazio ko | sesto posto
L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, che si è giocata senza pubblico allo stadio Olimpico, grazie a due gol di grande precisione. La squadra bergamasca ha così risalito la classifica, sorpassando temporaneamente il Como, che deve ancora recuperare una partita. Attualmente, i nerazzurri sono fermi a quota 42 punti, un punto avanti rispetto ai lombardi.
di Fabrizio Carcano L’ Atalanta vince nel deserto dell’ Olimpico, piegando la Lazio per 2-0, e si riprende il sesto posto, scavalcando momentaneamente il Como (che ha una partita da recuperare), salendo a quota 42 con i lariani rimasti fermi a 41. Missione compiuta per la Dea, che con questo successo ha conquistato la settima vittoria del 2026, includendo anche la Coppa Italia, e l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, con una striscia aperta da venti punti con sei vittorie e due pareggi, con soli due gol subiti. Grazie anche alle parate prodigiose di Marco Carnesecchi che continua a essere un fattore determinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'Atalanta batte la Lazio 2-0 e sale al sesto posto
L'Atalanta ha vinto contro la Lazio 2-0 nel match della 25ª giornata di Serie A, portandosi al sesto posto in classifica.
L’Atalanta passa in casa della Lazio con i gol di Ederson e Zalewski e sale al sesto posto
L’Atalanta ha vinto in trasferta contro la Lazio, grazie ai gol di Ederson e Zalewski, e si è piazzata al sesto posto in classifica.
Aspettando Atalanta vs Lazio
Argomenti discussi: Borse Ue appese alle trimestrali, a Milano sprint di Ferrari. Wall Street contrastata; Scalata a Banca di San Marino: nuove accuse: Tentato boicottaggio dell’associazione Ue; Lazio e Atalanta misurano le ambizioni europee; Sara Conti, chi è la pattinatrice medaglia di bronzo insieme all'ex Niccolò Macii. Dopo la fine dell'amore abbiamo tenuto duro.
Palladino guarda all'Europa: L'Atalanta continua la scalata. E avvisa Inter, Roma e Bologna...GENOVA - Vittoria all'ultimo respiro per Palladino che prosegue la scalata alla classifica di Serie A con l'Atalanta. A Genova decide un gol di Hien al 94', il tecnico della Dea commenta così nel ... tuttosport.com
Il Como con la viola, #atalanta in mezzo,poi Inter con la Juve,la Dea è chiamata con un piccone a provare la scalata per Europa, qualcuno perderà punti e bisogna essere pronti ad approfittarne.Di contro la #sslazio che non è in semifinale di coppa Italia per c x.com
La scalata leggendaria di Eddy Merckx al Mont Ventoux: un giorno che ha fatto la storia del ciclismo" #TourDeFrance #1970 facebook