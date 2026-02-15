L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, che si è giocata senza pubblico allo stadio Olimpico, grazie a due gol di grande precisione. La squadra bergamasca ha così risalito la classifica, sorpassando temporaneamente il Como, che deve ancora recuperare una partita. Attualmente, i nerazzurri sono fermi a quota 42 punti, un punto avanti rispetto ai lombardi.

di Fabrizio Carcano L’ Atalanta vince nel deserto dell’ Olimpico, piegando la Lazio per 2-0, e si riprende il sesto posto, scavalcando momentaneamente il Como (che ha una partita da recuperare), salendo a quota 42 con i lariani rimasti fermi a 41. Missione compiuta per la Dea, che con questo successo ha conquistato la settima vittoria del 2026, includendo anche la Coppa Italia, e l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, con una striscia aperta da venti punti con sei vittorie e due pareggi, con soli due gol subiti. Grazie anche alle parate prodigiose di Marco Carnesecchi che continua a essere un fattore determinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La scalata all’Europa. Atalanta, due colpi. Lazio ko: sesto posto

