Ubriaco si schianta con l’auto e poi fugge dall’ospedale

Un incidente frontale lungo la statale 16, con sei feriti di cui due in codice rosso e un automobilista ubriaco che si è schiantato con la propria automobile contro un albero in via della Marina, al Piano. I due incidenti si sono verificati ieri. Il primo, poco dopo la mezzanotte, ha riguardato un 55enne che al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo per terminare la corsa sul marciapiede dopo aver urtato anche un albero proprio davanti alla sede della Marina. Il conducente è stato portato in pronto soccorso da una ambulanza della Croce Rossa ma poco dopo è fuggito dall’ospedale per non incorrere nei controlli della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

