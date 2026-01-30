A Casalincontrada c' è l' open day dell' asilo nido Il Germoglio
Questa mattina a Casalincontrada si svolge l’open day dell’asilo nido Il Germoglio. Le famiglie sono invitate a visitare la struttura in via Pietro Mascagni 41 e a scoprire come lavorano con i bambini ogni giorno. L’obiettivo è far conoscere l’ambiente e i valori che guidano il servizio.
Sarà possibile visitare gli ambienti del nido, organizzati in modo funzionale e accogliente, per garantire sicurezza, benessere e stimoli adeguati a ogni fascia d’età L’incontro si terrà sabato 31 gennaio, dalle ore 9 alle 12, e rappresenta un’occasione importante per conoscere da vicino il nostro ambiente in cui accogliamo i bambini. Il nido propone una programmazione educativa annuale, progettata nel rispetto dei bisogni evolutivi dei bambini e basata sull’osservazione, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle potenzialità individuali. Le attività sono pensate per favorire lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio e relazionale, attraverso il gioco, l’esperienza e la relazione educativa.🔗 Leggi su Chietitoday.it
