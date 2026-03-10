Questura di Salerno | Lorena Antonia Cicciotti nuovo dirigente della Divisione Anticrimine

Dal 9 marzo 2026, Lorena Antonia Cicciotti è diventata il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine presso la Questura di Salerno. Proveniente dal Commissariato “Bari-Carrassi”, ha sostituito Giuseppina Sessa, che è stata trasferita alla Questura di Potenza. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dalla questura locale.

