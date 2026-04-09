Negli ultimi mesi, il costo del gasolio ha registrato un aumento significativo, arrivando a costare quasi 1.000 euro in più rispetto all’anno precedente per un pieno. La differenza tra le accise, che sono state rese uguali, e la crisi in Medio Oriente sono state le principali cause di questa crescita. I consumatori hanno così dovuto affrontare bollette più salate per rifornire i propri veicoli.

Nel giro di pochi mesi il diesel è passato dal rappresentare un'alternativa conveniente per chi percorre tanta strada ogni mese al compensare la propria maggiore efficienza rispetto alla benzina con un marcato aumento dei prezzi. Un primo rincaro si era già visto a inizio anno, quando a causa della parificazione delle accise sul gasolio rispetto a quelle della benzina (ora pari a 0,6729 euro al litro per entrambi) il prezzo era salito dagli 1,628 eurolitro del 29 dicembre 2025 agli 1,660 del 12 gennaio 2026, per poi raggiungere già il 9 febbraio quota 1,691 eurolitro. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente e la conseguente crisi dello Stretto di Hormuz ha poi causato un'impennata dei prezzi, che ha spinto il governo ad intervenire con un taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro per diesel e benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi diesel, per i pieni di un anno fino a quasi 1.000 euro in più

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Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroNon solo le accise: a pesare sui prezzi di benzina e diesel c'è anche il nuovo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.

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Benzina, i prezzi impennano: «Pericolo lockdown. E il diesel è ormai sopra i 2 euro quasi ovunque»BELLUNO - Lockdown energetico all'orizzonte? Non è da escludere o forse è già incombente. Quasi ovunque gasolio oltre i 2 euro al litro, e benzina sugli 1,80 euro. ilgazzettino.it

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