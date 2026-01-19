BYD ha annunciato un incremento della garanzia sulle sue batterie Blade, ora valida per otto anni o 250.000 km. Questa decisione offre maggiore tranquillità ai clienti e conferma l’impegno dell’azienda cinese nel garantire affidabilità e qualità delle proprie soluzioni di mobilità elettrica. La nuova copertura si applica a tutti i veicoli dotati di questa batteria, rafforzando la fiducia nel marchio e nelle sue tecnologie.

Roma, 19 gennaio 2026 - Buone notizie per i possessori di auto BYD, l'azienda cinese ha aumentato la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.000 km. L’estensione riguarda sia alle auto già in circolazione sia ai nuovi acquisti. La tecnologia Blade Battery sui i veicoli a nuova energia di BYD, sia 100% elettrici sia Super Hybrid, aveva già per le batterie delle vetture una garanzia base di sei anni o 150.000 km, oltre a una garanzia anticorrosione di 12 anni senza limite di chilometraggio e alla copertura per l'unità di trazione elettrica di otto anni o 150.000 km. Oggi la BYD ha aumentato a 250. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto elettriche, BYD aumenta la garanzia delle sue batterie a 8 anni o 250.000 km

Geotab, ecco lo studio che rivela la durata delle batterie nelle auto elettriche

Ecco uno studio di Geotab che analizza la durata delle batterie nelle auto elettriche. La batteria rappresenta un elemento fondamentale del veicolo, soggetto a un naturale processo di usura nel tempo. Questa analisi fornisce dati utili per comprendere meglio la longevità delle batterie e supportare scelte informate per chi valuta l’acquisto di un’auto elettrica.

