Uno studio recente analizza l’effetto del consumo regolare di mandorle sulla salute del cuore. La ricerca include una revisione sistematica e una metanalisi di diversi studi precedenti, evidenziando i benefici potenziali di questo alimento. I ricercatori hanno valutato i dati disponibili, concentrandosi sulle variazioni di alcuni indicatori di salute cardiovascolare. I risultati sono stati pubblicati in una pubblicazione scientifica specializzata.

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Una nuova revisione sistematica completa e una metanalisi delle ricerche esistenti hanno confermato che il consumo di mandorle ha un effetto benefico su alcuni livelli di colesterolo nel sangue, portando a una scoperta che fa nuova luce su come il consumo regolare di mandorle possa promuovere la salute del cuore. Lo rivela una ricerca pubblicata su Nutrients il cui obiettivo era valutare e fornire un aggiornamento sugli effetti del consumo di mandorle sui marcatori della salute cardiovascolare, studiando i lipidi ematici comunemente monitorati in ambito sanitario – il colesterolo totale, il colesterolo Ldl...

© Iltempo.it - Salute: studio, ‘consumo regolare di mandorle promuove salute del cuore'

