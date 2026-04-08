Torino il nuovo robot farmacista della Città della Salute

A Torino, presso la Farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza, è stato introdotto un robot farmacista del valore di circa 500.000 euro. Questa apparecchiatura fa parte di un sistema robotico più ampio installato all’interno dell’Hub Oncologico. La presenza del robot rappresenta una delle innovazioni tecnologiche adottate dall’ospedale per migliorare la gestione delle farmacie e il servizio ai pazienti.

Anche un robot farmacista da mezzo milione di euro, tra le novità del sistema robotico della Farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torino, parte dell’Hub Oncologico. Un polo da circa 2 milioni di euro, realizzato grazie anche al co-finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo con un contributo pari a 1.067.744 euro. Il robot è in grado di ridurre i rischi di errore umano nelle varie fasi della preparazione dei medicinali, ma anche i pericoli per gli operatori, contrastando il rischio di contaminazione e assicurando la tracciabilità delle attività svolte. Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, il nuovo robot farmacista della Città della Salute Il nuovo robot farmacista della Città della Salute di TorinoUn robot farmacista da mezzo milione di euro, in grado di ridurre i rischi di errore umano nelle varie fasi della preparazione dei medicinali, ma... Città della Salute, arriva il commissario straordinario: "Riduciamo i tempi per costruire il nuovo ospedale"Arriva anche a Novara il commissario straordinario per la realizzazione della Città della salute. Temi più discussi: C'è un robot a fare i farmaci oncologici della Città della salute di Torino; Un cuore nuovo per ricominciare: il runner che torna a correre per chi ha scelto di donare; L'intervento dell'ospedale Mauriziano di Torino per curare l'ipertrofia prostatica benigna funziona sempre di più: i dati pubblicati su due nuovi studi; Il risiko per il Parco della Salute di Torino:tante incognite prima del cantiere. Il nuovo robot farmacista della Città della Salute di TorinoUn robot farmacista da mezzo milione di euro, in grado di ridurre i rischi di errore umano nelle varie fasi della preparazione dei farmaci. lapresse.it Un nuovo robot per i farmaci oncologici della Città della salute di TorinoUn robot per preparare farmaci oncologici in modo più sicuro e preciso: è stato presentato alla farmacia ospedaliera della Città della Salute e della scienza di Torino il nuovo sistema robotizzato des ... ansa.it Nuovo ingresso al Poliambulatorio Città della Salute Siamo lieti di dare il benvenuto alla Dott.ssa Marina Armellini, specialista in Dietologia e Nutrizione Una nuova presenza qualificata che arricchisce il nostro team, pronta ad accompagnarvi con com - facebook.com facebook Eccellenza italiana. Reportage da un’avveniristica città della salute (di M. Suttora) x.com