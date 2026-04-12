Deve fare un esame medico entro dieci giorni ma primo appuntamento disponibile è tra 11 mesi | il caso a Ragusa

Da fanpage.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ragusa, un paziente ha scoperto la presenza di sangue occulto e il medico curante ha richiesto una colonscopia da effettuare entro dieci giorni. Tuttavia, il primo appuntamento disponibile presso la struttura sanitaria è a circa 11 mesi di distanza. La situazione solleva preoccupazioni sulla tempestività degli esami diagnostici e sull’accesso alle cure.

Un paziente ha scoperto la presenza di sangue occulto e il medico curante ha richiesto una colonscopia entro 10 giorni. Ma il primo appuntamento disponibile fissato dall'Asp di Ragusa è tra 11 mesi. La denuncia della Rete civica articolo 32.🔗 Leggi su Fanpage.it

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