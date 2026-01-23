Liste d' attesa la segnalazione esasperata | Per una visita devo andare ad Asti fra nove mesi Siamo stufi

Le liste d’attesa per visite ed esami rappresentano una sfida quotidiana per molti pazienti. Ad esempio, una ecografia intestinale può essere disponibile solamente tra nove mesi ad Asti, creando disagi significativi per chi necessita di un intervento tempestivo. Questa situazione evidenzia l’importanza di trovare soluzioni più efficaci per ridurre i tempi di attesa e garantire un’assistenza sanitaria più accessibile e puntuale.

Continua il problema liste di attesa in Piemonte; un cittadino racconta la sua esperienza fatta di rinunce e ricorso probabile ai privati Necessità di una ecografia all'intestino: "La prima possibilità è per il 13 ottobre ad Asti. Noi viviamo a Novara e soprattutto si parla fra nove mesi". Si tratta della segnalazione esasperata di un cittadino novarese alle prese con la prenotazione, o meglio le prenotazioni, di alcuni visite mediche senza dover rivolgersi al privato. "Avrei dovuto fare una visita oculistica, ma al momento ho rinunciato, l'impegnativa è scaduta talmente sono andato in là nel tempo per cercare una visita medica tramite Cup che alla fine non ho fissato perché di possibilità non ce ne sono, - racconta il novarese - il problema si è posto di nuovo con mia figlia che deve fare una visita per l'intestino.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sanità, liste di attesa: "Da due mesi attendo visita specialistica nonostante sia ad alto rischio tumore"Da oltre due mesi attendo una visita specialistica urologica con ecografia transrettale, nonostante le dichiarazioni sull’abbattimento delle liste d’attesa.

Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici"A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Prestazioni sanitarie programmate anche di sabato e di domenica per ridurre i tempi di attesa. Ottimizzata la gestione delle agende per i pazienti cronici e oncologici; Liste d’attesa, la sanità non si cura con gli straordinari. SMI: Servono riforme strutturali e investimenti stabili; Nuove regole su ricette e liste di attesa nel Lazio, Rocca a RomaToday: Ecco perché miglioreranno la situazione; Liste d'attesa, la Regione tenta la carta delle prestazioni extraorario: obiettivo 200 mila visite.

Liste d'attesa, arrivano i fondi per la piattaforma nazionaleIl nuovo strumento consentirà l'accesso ai tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie da parte dei cittadini nella propria regione. Al Molise oltre 900mila euro ... rainews.it

Liste d’attesa, in Gazzetta il decreto che stanzia 27 milioni per la piattaforma nazionaleI fondi verranno suddivisi tra le regioni, che procederanno a definire l’infrastruttura sul territorio. Obiettivo: abbattere i tempi della sanità ... italiaoggi.it

Il lavoro da fare per abbattere le liste d’attesa è ancora lungo, ma con il nostro modello possiamo farcela! #SaluteUniversale #SindacodellaSanità #PiemonteinTesta x.com

La strategia per ridurre le liste d’attesa passa anche dal taglio delle prenotazioni inutili o duplicate. E così ieri, mentre l’assessore Donato Pentassuglia incontrava i direttori generali e sanitari e alcuni dirigenti dell - facebook.com facebook