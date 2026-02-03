Prevenzione del tumore al seno | screening gratuiti a Nocera Superiore

Nocera Superiore mette in campo uno screening gratuito contro il tumore al seno. Sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 13, al Centro Polivalente di via Vincenzo Russo, le donne possono fare controlli e ricevere informazioni senza pagare. L’amministrazione comunale organizza questa giornata per sensibilizzare sulla prevenzione e aiutare chi vuole prendersi cura della propria salute.

L’iniziativa si pone l'obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e a favorire una corretta informazione sui comportamenti utili alla prevenzione Nocera Superiore rafforza il proprio impegno nella tutela della salute. Sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo, l’Amministrazione comunale promuove una giornata di informazione, sensibilizzazione e screening gratuiti dedicata alle donne, con la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa si pone l'obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e a favorire una corretta informazione sui comportamenti utili alla prevenzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Nocera Superiore si torna a parlare di prevenzione.

