Trump sull' Iran ' siamo stati chiamati vogliono un accordo'

Donald Trump ha commentato la situazione con l’Iran, affermando che gli Stati Uniti sono stati chiamati e che c’è la volontà di raggiungere un accordo. Ha inoltre elogiato il ruolo del vicepresidente nelle trattative, ritenendo che abbia svolto un buon lavoro. Secondo quanto dichiarato, il tema principale dei negoziati riguarda il programma nucleare iraniano.

Il vicepresidente JD Vance ha fatto un buon lavoro nelle trattative con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che il punto critico dei negoziati è stato il nucleare. "L'altra parte di ha chiamato" e vuole "un accordo. Siamo stati chiamati questa mattina dalle persone giuste e vogliono lavorare a un accordo", ha aggiunto senza nominare l'Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump sull'Iran, 'siamo stati chiamati, vogliono un accordo' Leggi anche: Iran: Trump, vogliono concludere un accordo, io no Guerra, Trump: “Accordo con l’Iran su 15 punti. Non vogliono più l’atomica”Il panorama geopolitico mondiale è stato scosso da un annuncio che profuma di svolta storica. Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi»