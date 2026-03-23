Il panorama geopolitico mondiale è stato scosso da un annuncio che profuma di svolta storica. Poco prima di decollare per Memphis, il presidente Donald Trump ha sganciato una vera e propria bomba diplomatica davanti ai cronisti: l’Iran avrebbe ufficialmente accettato di rinunciare all’atomica. Secondo quanto riferito dall’inquilino della Casa Bianca, sarebbe stato raggiunto un accordo su 15 punti fondamentali con Teheran, un documento che mette nero su bianco la volontà del regime iraniano di non dotarsi mai dell’arma nucleare. Trump ha inoltre precisato di voler instaurare con il Paese una relazione basata su un modello di cooperazione già sperimentato con il Venezuela, puntando tutto «sul petrolio e nelle relazioni» per stabilizzare l’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Trump: “Accordo con l’Iran su 15 punti. Non vogliono più l’atomica”

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