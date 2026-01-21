Le recenti indagini sull’omicidio di Youssef Abanoub considerano l’ipotesi che le immagini deepfake, generate con intelligenza artificiale, abbiano un ruolo nella vicenda. La fidanzata di Zouhair Atif, responsabile del gesto, ha sollevato questa possibilità, evidenziando come le tecnologie digitali possano influenzare eventi reali. La vicenda solleva interrogativi sull’impatto delle fake news e delle immagini manipolate nella società odierna.

Dietro l’omicidio di Youssef Abanoub potrebbero esserci delle foto deepfake. L’ipotesi è stata rivelata dalla fidanzata di Zouhair Atif, che ha accoltellato a morte il 18enne nella scuola “Domenico Chiodo” di La Spezia. La minorenne, intervistata dal quotidiano La Repubblica, ha raccontato questa versione prima di dirla agli inquirenti: “Temo sia tutta colpa di una foto di me e Abanoub abbracciati “, una “colpa di qualcosa che non è mai accaduto” perché l’immagine di cui parla sarebbe stata generata con l’ intelligenza artificiale. Un contenuto che avrebbe girato tra varie persone dell’istituto, arrivando infine al cellulare di Zouhair e spingendolo ad aggredire la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Youssef Abanoub ucciso per una foto, l’ipotesi che sia una deepfake generata con IA

Aba Youssef ucciso a La Spezia, l’ipotesi di una foto modificata con l’intelligenza artificiale all’origine del delittoA La Spezia, la morte di Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ha suscitato attenzione per un'ipotesi: una foto manipolata con intelligenza artificiale potrebbe aver contribuito al suo omicidio.

La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza. L’sms di Atif: “Domani ti sistemo io”A La Spezia, Youssef Abanoub, 18 anni, è stato ucciso in seguito a un equivoco legato a una foto scambiata con una ragazza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere; La veglia per Abanoub diventa un addio. Ucciso per una gelosia assurda. Quel ragazzo rideva; Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 18 anni. Delitto per gelosia.

Aba Youssef ucciso a La Spezia, l’ipotesi di una foto modificata con l’intelligenza artificiale all’origine del delittoAlla base delle discussioni che hanno poi portato al delitto di Abanoub Youssef, studente 18enne de La Spezia, vi sarebbe una foto modificata con l'intelligenza ... fanpage.it

Youssef Abanoub ucciso per una foto, l’ipotesi che sia una deepfake generata con IADietro l’omicidio di Youssef Abanoub potrebbero esserci delle foto deepfake. L’ipotesi è stata rivelata dalla fidanzata di Zouhair Atif, che ha accoltellato a morte il 18enne nella scuola Domenico ... ilfattoquotidiano.it

La Spezia, domani lutto cittadino per Youssef Abanoub ucciso a scuola - facebook.com facebook

La Spezia si prepara all’ultimo saluto a Youssef Abanoub x.com