Negli ultimi giorni, sono circolate dichiarazioni che coinvolgono anche il Papa, in un contesto di tensione tra la Presidenza e il Vaticano. La situazione si sta aggravando con minacce pubbliche e dichiarazioni forti, alimentando uno scenario di scontro aperto tra le due istituzioni. Il clima appare sempre più teso, con sviluppi che potrebbero avere ripercussioni sulla scena internazionale e sulla relazione tra poteri civili e religiosi.

L’attuale scenario geopolitico del 2026 delinea una frattura senza precedenti negli equilibri del potere globale, manifestandosi come un vero e proprio scisma politico e spirituale tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il contesto è quello di un aprile dominato da tensioni belliche in Medio Oriente e da una gestione del potere negli Stati Uniti che sembra voler fondere il messianismo religioso con la supremazia militare. Lo scontro non è più confinato alla dialettica diplomatica tradizionale, ma si è trasformato in una collisione frontale tra la visione universale della Chiesa cattolica e il nazionalismo cristiano promosso dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Obbedisci se no…”. Adesso Trump minaccia anche Papa Leone XIV: cosa succede

Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iranianoPapa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,...

Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”"Stiamo riflettendo su cosa fare", ha commentato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin.

La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile

Argomenti più discussi: Adesso Trump minaccia pure Papa Leone XIV: Obbedisci se no…; Obbedisci se no…. Adesso Trump minaccia anche Papa Leone XIV: cosa succede.

Adesso Trump minaccia pure Papa Leone XIV: Obbedisci se no…E' uno scontro sistemico, non un mero incidente diplomatico: una collisione tra due modelli di ordine mondiale ... dire.it

Obbedisci se no…. Adesso Trump minaccia anche Papa Leone XIV: cosa succedeL’attuale scenario geopolitico del 2026 delinea una frattura senza precedenti negli equilibri del potere globale, manifestandosi come un vero e proprio scisma ... thesocialpost.it

Melania Trump rompe il silenzio su Epstein. Ma la domanda è una sola: perché adesso x.com

Trump fiducioso: “Verso nuovo accordo con l’Iran” Le parole del presidente Usa a Nbc: "Sono molto più ragionevoli adesso, stanno accettando tutto"... - facebook.com facebook