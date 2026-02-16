Marco Rubio ha espresso lo stesso messaggio di Donald Trump, ma con parole più raffinate davanti agli alleati. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha affermato che Stati Uniti e Europa «appartengono insieme», suscitando un lungo applauso tra i presenti.

Quando Marco Rubio ha detto che Stati Uniti ed Europa «appartengono insieme», la platea della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco si è alzata in piedi ad applaudire. Un anno dopo il durissimo discorso di JD Vance, che aveva accusato il continente di sopprimere la libertà di parola e di essere in declino civilizzazionale, quella standing ovation suonava come un sospiro di sollievo collettivo. Finalmente un esponente dell’amministrazione Trump che non trattava gli alleati europei come vassalli indisciplinati. Finalmente qualcuno che parlava di «destino comune» e riconosceva i legami storici tra le due sponde dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Rubio ha parlato in modo più elegante agli alleati, ma ha detto le stesse cose di Trump

Maria Luisa Rossi Hawkins analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump a Davos, evidenziando come il suo ritorno abbia suscitato riflessioni sul ruolo degli Stati Uniti nel contesto internazionale.

MARCO RUBIO ANDANDO COM TRUMP

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.