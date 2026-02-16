Rubio ha parlato in modo più elegante agli alleati ma ha detto le stesse cose di Trump
Marco Rubio ha espresso lo stesso messaggio di Donald Trump, ma con parole più raffinate davanti agli alleati. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha affermato che Stati Uniti e Europa «appartengono insieme», suscitando un lungo applauso tra i presenti.
Quando Marco Rubio ha detto che Stati Uniti ed Europa «appartengono insieme», la platea della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco si è alzata in piedi ad applaudire. Un anno dopo il durissimo discorso di JD Vance, che aveva accusato il continente di sopprimere la libertà di parola e di essere in declino civilizzazionale, quella standing ovation suonava come un sospiro di sollievo collettivo. Finalmente un esponente dell’amministrazione Trump che non trattava gli alleati europei come vassalli indisciplinati. Finalmente qualcuno che parlava di «destino comune» e riconosceva i legami storici tra le due sponde dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
