Cristian Chivu ha parlato in modo sbagliato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juventus, creando tensioni sulla gestione arbitrale. Il difensore nerazzurro ha espresso opinioni dure che hanno suscitato reazioni immediate tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua dichiarazione si è concentrata su decisioni contestate durante le ultime partite, aumentando le discussioni sulle scelte dei arbitri.

Durante la conferenza stampa che precede Inter-Juventus, Cristian Chivu viene interrogato sulla questione arbitrale. Sembra quasi scocciato, come se fosse un tema troppo “basso” per lui, che sta cercando di portare onestà e freschezza nella paludosa comunicazione calcistica italiana. Dice che se ne discute da sempre, di arbitri, «con VAR o senza VAR». Dice che non ne vuole parlare. Anzi: che ne parlerà quando un allenatore «che ha avuto un episodio a favore esce e dice “ha sbagliato a mio favore, chiedo scusa”». Invece, dice Chivu, ci si lamenta sempre quando si sbaglia contro la propria squadra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'Inter ha detto le cose sbagliate nel momento sbagliato

Adani condanna Bastoni: «Ha fatto quattro cose sbagliate. Le simulazioni esistono da sempre e le hanno fatte tutti, ma con il VAR…» Lele Adani ha criticato duramente Alessandro Bastoni dopo il fallo su Dusan Vlahovic durante la partita tra Inter e Juventus.

Ajagba ha sfidato Charles Martin nel momento sbagliatoAjagba ha deciso di affrontare Charles Martin in un momento in cui entrambi erano lontani dall’ultimo impegno importante, rischiando di compromettere la sua chance di successo.

Full video: A close friend helped Hoang escape from the bad guys and return to Khanh.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.