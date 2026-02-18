L' Inter ha detto le cose sbagliate nel momento sbagliato
Cristian Chivu ha parlato in modo sbagliato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juventus, creando tensioni sulla gestione arbitrale. Il difensore nerazzurro ha espresso opinioni dure che hanno suscitato reazioni immediate tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua dichiarazione si è concentrata su decisioni contestate durante le ultime partite, aumentando le discussioni sulle scelte dei arbitri.
Durante la conferenza stampa che precede Inter-Juventus, Cristian Chivu viene interrogato sulla questione arbitrale. Sembra quasi scocciato, come se fosse un tema troppo “basso” per lui, che sta cercando di portare onestà e freschezza nella paludosa comunicazione calcistica italiana. Dice che se ne discute da sempre, di arbitri, «con VAR o senza VAR». Dice che non ne vuole parlare. Anzi: che ne parlerà quando un allenatore «che ha avuto un episodio a favore esce e dice “ha sbagliato a mio favore, chiedo scusa”». Invece, dice Chivu, ci si lamenta sempre quando si sbaglia contro la propria squadra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Adani condanna Bastoni: «Ha fatto quattro cose sbagliate. Le simulazioni esistono da sempre e le hanno fatte tutti, ma con il VAR…» Lele Adani ha criticato duramente Alessandro Bastoni dopo il fallo su Dusan Vlahovic durante la partita tra Inter e Juventus.
