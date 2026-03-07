Il Vaticano ha annunciato ufficialmente che Gabriele Caccia è stato nominato nunzio a Washington dal Papa Leone XIV. La notizia era stata anticipata dal quotidiano Il Tempo più di tre settimane fa, il 14 febbraio, in un articolo dedicato alla questione. La nomina rappresenta un passaggio importante nella carriera diplomatica del religioso, che ora assumerà il nuovo incarico negli Stati Uniti.

Il Tempo lo aveva anticipato più di tre settimane fa, esattamente il 14 febbraio, in un articolo dedicato agli spostamenti che Papa Leone XIV sta iniziando a compiere sia a livello curiale che diplomatico, oggi l’ufficialità della Santa Sede: monsignor Gabriele Giordano Caccia è il nuovo Nunzio Apostolico (l’equivalente di un ambasciatore n.d.r.) negli Stati Uniti. Una sede diplomatica di primissimo piano, forse la più prestigiosa che il Vaticano abbia nell’intero scacchiere internazionale, e particolarmente nevralgica oggi per due ragioni: il nuovo pontefice è statunitense, e con il suo Paese di origine vuole che le relazioni siano affidate... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a Washington

