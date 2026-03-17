Un esponente di un partito politico ha dichiarato che alcune persone tra i loro sostenitori apprezzano Putin, ma ha precisato che Cirielli non rappresenta questa parte dell’elettorato. La conversazione si è svolta a Roma, dove è stato chiesto se nel partito ci siano membri più vicini alla posizione russa del presidente russo. La risposta è stata affermativa, lasciando intendere che esistono differenze di sensibilità tra i membri.

"La convergenza su Putin, semmai, è di Conte e Salvini", ci dice l'eurodeputato FdI Nicola Procaccini. Che poi aggiunge: "Se Meloni deve criticare Trump, non ha problemi nel farlo" Roma. “Lei mi chiede se nel nostro partito c’è una frangia più sensibile alla Russia di Putin. Può essere. Ma di certo non ne fa parte Edmondo Cirielli”. Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, ridimensiona l’incontro del viceministro agli Esteri con l’ambasciatore russo Paramonov. “Da quel che sappiamo – dice – quest’incontro è avvenuto più di un mese fa”. Sì, lo riportava ieri il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Procaccini: "A una parte del nostro elettorato piace Putin, ma Cirielli non la rappresenta"

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