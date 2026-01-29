Azzurra Ferretti scomparsa a Roma | la lite col fidanzato la discussione con la nonna i timori del papà

A Roma, sono passate alcune ore ma ancora nessuna traccia di Azzurra Ferretti, la 19enne sparita lunedì scorso a Centocelle. La famiglia si preoccupa e chiede aiuto per ritrovarla. La ragazza aveva avuto una lite col fidanzato e una discussione con la nonna poco prima di scomparire. Il padre si rivolge alle autorità e a chi può aiutare, parlando di persone poco raccomandabili in un parco vicino a casa. La città si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo.

La preoccupazione del papà della 19enne a Chi l’ha visto: ‘Brutte persone in quel parco’. Sono ore di angoscia a Roma per la scomparsa di Azzurra Ferretti, 19 anni, sparita da lunedì 26 gennaio nella zona di Centocelle. Il suo cellulare risulta spento dalle 23:03 di quella sera, un dettaglio che aumenta la preoccupazione dei familiari e degli investigatori. L’ultima posizione registrata dal telefono risale alle 21.54, nei pressi di via Palmiro Togliatti, all’altezza del parco Madre Teresa di Calcutta, all’incrocio con via Cassiani. “Il telefono è spento e lei è molto attaccata al cellulare”. A lanciare l’allarme è stata la famiglia, con una denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Azzurra Ferretti scomparsa a Roma: la lite col fidanzato, la discussione con la nonna, i timori del papà Approfondimenti su Azzurra Ferretti Uccide la nonna a martellate dopo una lite in casa: la polizia arresta un 30enne a Roma Roma, uccide a martellate la nonna per una lite: arrestato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Azzurra Ferretti Azzurra, scomparsa a 19 anni a Roma. L'appello della mamma: «Cellulare spento da lunedì, aiutatemi a trovarla»Una ragazza di 19 anni è scomparsa da lunedì 26 gennaio a Roma in zona Centocelle: la giovane, bionda, alta 1,72 dal peso di circa 62 chili, si chiama Azzurra e il suo ... ilmattino.it FATE GIRARE per favore Scrive così Alessio Campoli sul suo profilo di Facebook. "È sparita la figlia di un mio autista l’altro ieri. La stanno cercando i genitori ed i carabinieri. Vi giro il messaggio e vi allego una foto di Azzurra Ferretti. Fate girare cerchi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.