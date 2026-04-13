Trump Iran e disordine globale Un domani di guerra secondo il prof Carinci

Recentemente è stato pubblicato un intervento del professor Carinci in cui si analizza la situazione internazionale, con un focus su Trump, l’Iran e le tensioni che contribuiscono al disordine globale. L’autore osserva come, in Italia, solo il 13% della popolazione approvi ancora l’ex presidente statunitense, un dato che ha suscitato reazioni di orgoglio tra chi si identifica in minoranze politiche o culturali.

A uno che per condanna caratteriale o per scelta culturale si è ritrovato quasi sempre a far parte della minoranza politica, l’aver saputo che solo il 13% degli italiani trova ancora digeribile Trump, ha suscitato un senso di fierezza, all’insegna del classico “pochi, ma buoni”. Non me la prendo certo coi miei connazionali, che dopotutto mi hanno fatto, se pur inconsapevoli, questo favore, peraltro non senza che alla luce di quel briciolo di storia dall’Unità in poi che ho conosciuto, mi sembra ancora attuale la frase attribuita a Massimo D’Azeglio, “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Certo, Trump non ha di suo niente che lo renda...🔗 Leggi su Formiche.net Trump, Hormuz e il suicidio dell’Europa. La lettura del prof. CarinciConfesso di non capire il “no” secco espresso dall’Europa rispetto alla richiesta di Trump di intervenire come Nato per sbloccare lo stretto di... Trump annuncia dazio globale: 15% da domani, rischio guerraLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato alcuni dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, lasciando in vigore altre tariffe e aprendo un...