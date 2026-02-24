Trump annuncia dazio globale | 15% da domani rischio guerra

Trump ha deciso di imporre un dazio globale del 15% a partire da domani, in risposta a tensioni commerciali crescenti. La sua scelta deriva dalla volontà di proteggere le industrie nazionali, anche se rischia di scatenare una guerra commerciale con altri paesi. La mossa potrebbe provocare aumenti dei prezzi per i consumatori e tensioni diplomatiche. Le reazioni sono già intense tra le aziende e gli alleati internazionali.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato alcuni dei dazi imposti dall’amministrazione Trump, lasciando in vigore altre tariffe e aprendo un vaso di Pandora nel commercio internazionale. La decisione rischia di innescare una nuova guerra commerciale, con potenziali rimborsi fino a 175 miliardi di dollari per le aziende colpite. Il presidente Donald Trump ha reagito immediatamente, annunciando un dazio globale del 15% a partire da domani, con esenzioni per alcuni settori e paesi. L’Unione Europea, il Giappone e altri partner commerciali attendono chiarimenti, mentre le imprese temono un effetto boomerang con il congelamento degli ordini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump annuncia un discorso alla nazione domani alle 21Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, ha annunciato un discorso alla nazione previsto per domani alle 21.

Trump: Putin mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale

