Stretto di Hormuz | blocco navale annunciato da Trump Falliti i negoziati
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di istituire un blocco navale nello stretto di Hormuz, dopo che i colloqui con l’Iran in Pakistan sono falliti. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta una risposta al mancato accordo tra le parti. Lo stretto di Hormuz rappresenta una via strategica per il traffico di petrolio e altre risorse.
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Conseguenza del fallimento dei negoziati in Pakistan con l’Iran. Le conseguenze ulteriori saranno da valutare e per nulla incoraggianti, anche sul piano dei prezzi dei carburanti anche nel nostro Paese. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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