Stretto di Hormuz | blocco navale annunciato da Trump Falliti i negoziati

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di istituire un blocco navale nello stretto di Hormuz, dopo che i colloqui con l’Iran in Pakistan sono falliti. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta una risposta al mancato accordo tra le parti. Lo stretto di Hormuz rappresenta una via strategica per il traffico di petrolio e altre risorse.