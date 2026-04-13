Oggi alle 16, le autorità iraniane annunciano il blocco dei porti nazionali, una decisione che si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra Teheran e gli Stati Uniti. Nel frattempo, un alto funzionario iraniano invita i cittadini a godersi i prezzi attuali del carburante, affermando che presto gli Stati Uniti rimpiangeranno i costi di circa 4-5 dollari al gallone. La situazione si sviluppa in un contesto di scontri diplomatici e economici tra le parti coinvolte.

Il comandante della marina iraniana Shahram Irani ha liquidato – definendola ‘ridicola’ – la minaccia di Donald Trump di bloccare le navi in entrata o in uscita dai porti iraniani a partire dalle 10 di Washington oggi, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Press TV. Shahram Irani ha assicurato che la marina sta “tracciando e monitorando tutti i movimenti delle forze armate dell’aggressore statunitense nella regione”. “Le minacce del presidente degli Stati Uniti, a seguito dell’umiliante sconfitta del suo esercito nella terza guerra imposta, sono davvero ridicole e risibili“, ha aggiunto. A riferirne è SkyNews. Secondo quanto appreso dalla Bbc, il Regno Unito non sarà coinvolto nell’applicazione del blocco militare statunitense contro l’Iran.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Blocco dei porti iraniani da oggi alle 16”. Ghalibaf: “Godetevi i prezzi attuali. Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”

Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad.

Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italianaGli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana.

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