Trump incontra Xi a Pechino | discussione su Taiwan come principale tema dell’incontro

Donald Trump ha parlato con Xi Jinping al telefono, concentrandosi su Taiwan. L’incontro si è focalizzato principalmente sul crescente problema tra Cina e Taiwan, mentre i due leader hanno affrontato anche altri temi come commercio, ambiente e guerra in Ucraina. Nessuna decisione immediata, ma il dialogo apre un canale diretto tra i due Paesi.

**** Donald Trump ha stretto un colloquio telefonico con Xi Jinping, presidente della Cina, nel quale si è discusso di una serie di temi, tra cui l’ambiente, il commercio, la difesa, la guerra in Ucraina e soprattutto la questione Taiwan. Il presidente americano, in un post pubblicato sul social Truth Social, ha descritto la conversazione come “eccellente” e “lunga e approfondita”, e ha indicato che tra gli argomenti trattati si trova anche la possibilità di una visita negli Stati Uniti ad aprile, prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

