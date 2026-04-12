Il presidente ha comunicato tramite un messaggio su una piattaforma social il blocco immediato di tutte le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, coinvolgendo quelle in transito da e verso la regione. La decisione segue il fallimento delle trattative avvenute in Pakistan, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze immediate di questa misura. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale sulle tensioni nel Medio Oriente.

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. «Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare». Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. «Inizieremo - ha proseguito - a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!». "Teheran non avrà mai un'arma nucleare" Teheran non deve avere l’arma atomica; lo ribadisce il presidente Usa Donald Trump su Truth.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di Hormuz

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