L'ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su Truth in cui critica il papa Leone, definendolo debole nel contrastare la criminalità e pessimo sulla scena internazionale. Nel post, ha affermato che, senza la sua presenza alla Casa Bianca, il papa Leone non avrebbe occupato la sua posizione in Vaticano. La critica si concentra soprattutto sulla gestione delle questioni di sicurezza e politica estera.

Trump attacca Papa Leone in un post su Truth. "E' debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell'amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica — e tutte le altre organizzazioni cristiane — hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose", ha scritto il presidente americano. " Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga. Lui ha capito tutto. Non voglio un Papa che ritenga accettabile che l'Iran possieda l'arma nucleare ". "Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano"

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