Leone XIV conferma la linea cattolica su LGBTQ+ | accoglienza sì revisione dottrinale no Sfide globali per la Chiesa

Papa Leone XIV ha ribadito oggi che la Chiesa cattolica mantiene la sua posizione tradizionale su gay e transgender, escludendo qualsiasi revisione dottrinale, mentre affronta le crescenti sfide provenienti dal mondo globalizzato.

Papa Leone XIV: “La Chiesa non cambia su gay e transgender”, un bilancio tra continuità e sfide globali. Roma, 12 febbraio 2026 – Il pontefice Leone XIV ha tracciato una linea chiara sulla dottrina cattolica in materia di persone LGBTQ+, ribadendo che non sono previste modifiche all’insegnamento tradizionale della Chiesa. L’affermazione giunge attraverso un’ampia intervista concessa per un libro sul suo pontificato, offrendo uno sguardo inedito sulla sua visione e sulle sfide che la Chiesa cattolica si trova ad affrontare nel mondo contemporaneo. Un Pontefice tra due mondi: l’eredità di Francesco e le radici latinoamericane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans resta invariata.

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans non cambia, ma sottolinea che invita tutti, senza esclusioni.

Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina non cambia. La Chiesa accoglie, ma l’insegnamento resta quelloPapa Leone XIV conferma che la dottrina della Chiesa su omosessualità e identità di genere non subirà modifiche ... ilmetropolitano.it

Sui migranti il Papa conferma le posizioni severe di Francesco contro chi li colpisce, ma non rinnega la sua appartenenza agli USA. Ai Mondiali di Calcio, però, Leone XIV ...Tra identità e appartenenza, fede e geopolitica, nell’intervista di Elise Ann Allen, la prima del Pontificato, Papa Leone XIV delinea il profilo del suo pontificato muovendosi nel solco tracciato da F ... farodiroma.it

